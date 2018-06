Con la droga nell'auto. Non si fermano all’alt della polizia Inseguiti e bloccati dagli agenti. Due arresti

Con la droga in auto, non si fermano al posto di blocco. Due persone sono state arrestate dalla polizia: una perché ritenuta responsabile del reato di detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio e l’altra per resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento aggravato. Poco dopo le 19.30 di ieri, gli agenti, mentre transitavano in via Napoli, a Battipaglia, hanno notato un’auto con a bordo cinque persone di cui una di sesso femminile. In particolare, uno degli uomini che occupava il sedile posteriore è stato riconosciuto per P.D., un 35enne battipagliese, già noto alle forze dell'ordine.

Gli agenti hanno intimato l’alt per procedere al relativo controllo ma la macchina si è allontanata, imboccando contromano la vicina via Domodossola. Il conducente ha compiuto una manovra spericolata, provocando l’urto con l’auto della polizia, che è riuscita a bloccarne la corsa poco più avanti.

Da subito i poliziotti hanno notato nei pressi del veicolo alcuni pezzi di sostanza stupefacente, gettati durante le concitate fasi dell’inseguimento. Per queso hanno proceduto alla perquisizione che ha consentito di trovare altro stupefacente all’interno dell’abitacolo, all’altezza della seduta occupata dal 35enne, un coltello a doppia lama e un bilancino elettronico perfettamente funzionante.

Un altro occupante del veicolo, D.R.G., di 18 anni, è stato trovato con la droga e il conducente C.G, 21enne battipagliese, che aveva tentato di eludere il controllo e che aveva danneggiato l’autovettura di servizio, è stato sorpreso con18 grammi di hashish e 1 grammo di cocaina nascosti negli slip. I due giovani sono stati quindi arrestati e posti ai domiciliari.

S.B.