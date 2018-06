Rubano ferro dai binari: arrestati Il materiale è stato restituito alle Ferrovie dello Stato

Hanno rubato del ferro dai binari. Per questo motivo ieri mattina a Eboli sono stati arrestati dai carabinieri due uomini:il 31enne A.M., e S.M. Di 61 anni, entrambi ebolitani. I due sono stati individuati e bloccati subito dopo aver messo a segno un furto di materiale ferroso e componentistica di scambio per deviatori di binari nei pressi dello scalo ferroviario di Eboli-San Nicola Varco.

Ingente il valore della merce recuperata, che ammontava circa a 4mila euro, è stata poi restituita al personale delle Ferrovie dello Stato. Condotti in caserma per l'espletamento delle formalità di rito i ladri sono stati successivamente condotti presso le rispettive abitazioni in regime degli arresti domiciliari.

S.B.