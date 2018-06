Picchiano calciatore africano: presi gli aggressori Si difendono: “Una vendetta, aveva dato fastidio a delle ragazze”

Aveva dato fastidio a delle ragazze, per questo ci siamo vendicati. Si difendono così i due ventenni denunciati per lesioni dolore per aver aggredito un giovane africano.

Angenti di polizia del commissariato di Sarno, dopo una serie di indagini, hanno individuato i responsabili dell’aggressione del calciatore camerunense Mvomo Dang, militante nella squadra di prima categoria “Intercampania” di Sarno.

I poliziotti analizzando le informazioni fornite dalla vittima relativamente ai numeri della targa dell’autovettura utilizzata dagli aggressori, dopo una serie di attività di riscontro incrociate, hanno individuato l’auto, una Fiat panda, utilizzata da un giovane autotrasportatore del luogo M.V., di 22 anni, che spesso era stato notato in compagnia del 24enne G.D.F. , di Sarno, entrambi incensurati.

Dopo una perquisizione domiciliare presso l’abitazione del primo, effettuata per trovare la mazza da baseball utilizzata per colpire Mvomo Dang, che non ha avuto successo, entrambi i giovani sono stati convocati negli uffici del commissariato dove hanno ammesso le proprie responsabilità sull'aggressione.

Secondo quanto dichiarato dai due, l’episodio sarebbe stato commesso per vendetta nei confronti del camerunense che, in precedenza, insieme ad altri extracomunitari aveva infastidito alcune ragazze in una piazza di Sarno. Notando lo straniero mentre si allontanava da solo, a bordo di una bicicletta, lo avevano seguito e colpito con il tubo di un'aspirapolvere, successivamente abbandonato in un campo.

Nella mattinata di oggi è stato ascoltato, come testimone, un altro passeggero della panda, estraneo ai fatti, che ha confermato la versione dei due suoi amici.

S.B.