Sequestrate slot machine fuori legge Sanzionato un bar a Battipaglia. Multe per 120mila euro

Sequestrate slot machine illegali. Ancora un'operazione da parte della Guardia di Finanza di Eboli che già nei giorni scorsi, in collaborazione col personale dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Salerno, aveva individuato sette apparecchi da intrattenimento illecitamente installati presso bar e circoli ricreativi, sottoponendoli a sequestro insieme al denaro frutto delle giocate.

Multati i relativi responsabili con sanzioni amministrative per complessivi 120mila euro.

I Finanzieri ebolitani, nel corso di un ulteriore servizio, hanno individuato altri cinque apparecchi privi dei necessari nulla osta di distribuzione e messa in esercizio e non collegati alla rete statale di raccolta del gioco, in un bar che si trova nel comune di Battipaglia.

Anche in questo caso, gli apparecchi sono stati sequestrati insieme al denaro reperito e nei confronti del responsabile dell’esercizio commerciale sono state comminate, a vario titolo, sanzioni amministrative superiori a 100mila euro.

S.B.