Incidente con l'auto, salvata dai giovani del centro profughi La donna è stata soccorsa dagli ospiti del centro di accoglienza

Si è ribaltata con la sua auto, una Ford Focus, dopo un tratto di strada in discesa. E' successo ad una donna lungo la provinciale che collega Eboli e Olevano sul Tusciano. Per cause ancora da accertare la signora ha perso il controllo della vettura finendo in una cunetta.

Il forte rumore ha richiamato i giovani ospiti di un centro di accoglienza per profughi che si trova presso l'ex hotel Difrias. Gli stranieri sono scesi in strada e hanno soccorso la malcapitata, visibilmente scossa da quanto accaduto. A provocare l'incidente sarebbe stata una macchina che procedeva nella direzione opposta. Sul luogo del sinistro sono intervenuti poi i vigili urbani. Fortunatamente la donna non ha riportato ferite gravi.

S.B.