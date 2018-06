Insegnante 39enne rapina le coppiette, poi ha un incidente Lo arrestano i carabinieri

Beccato a rapinare le coppiette. Un insegnante, N.M., 39enne, residente a Campagna, è stato arrestato dai carabinieri della compagnia di Eboli perché ritenuto responsabile di una tentata rapina durante la quale è stato ferito un giovane battipagliese e di altra rapina, consumata poco dopo, a danno di due giovani coppiette appartatesi in due distinte, ma vicine, zone periferiche del centro abitato.

Tutto sarebbe accaduto tra le 23:30 e le ore 24:00 di venerdì 15 giugno. Durante la prima rapina ai danni di una giovane coppia di fidanzati, il 39enne si sarebbe sporto dal finestrino all’interno della vettura armato di un grosso coltello. Il giovane ragazzo nel tentativo di difendere la fidanzata avrebbe cercato di afferrare il rapinatore per il braccio armato dal coltello, venendo però ferito e riportando un profondo taglio alla mano, successivamente medicata al pronto soccorso con 6 punti di sutura.

Successivamente il rapinatore, rimanendo sempre in zona, si sarebbe recato in un altro parcheggio nei pressi del Centro Commerciale Le Bolle di Eboli dove avrebbe sorpreso una coppietta di giovani fidanzati che alla vista del rapinatore armato di coltello, che apriva lo sportello del passeggero occupato dalla ragazza, sarebbe fuggiva via terrorizzata, abbandonando sul posto l’auto. Il 39enne dopo essersi impossessato della borsa della giovane e del portafoglio del ragazzo sarebbe fuggito via a bordo della propria vettura, una Fiat Panda, per poi finire subito dopo fuori strada.

Nel frattempo sul posto sarebbe sopraggiunte diverse pattuglie dell’Arma allertate dalle vittime delle rapine che hanno così arrestato il rapinatore che si trovava ancora ferito a bordo della propria auto. L’uomo è stato trasportato nell’ospedale di Eboli dove gli è stata riscontrata la frattura del setto nasale ed una profonda ferita al labbro superiore, lesioni conseguenti all’incidente. L’intera refurtiva è stata recuperata e riconsegnata ai proprietari mentre l’auto ed il coltello sono stati sottoposti a sequestro penale.

L’arrestato, con precedenti penali di lieve entità tra cui guida in stato d’ebbrezza e sotto effetto di sostanze stupefacenti, dopo le formalità di rito è stato condotto nel carcere di Salerno, Fuorni. Intanto si indaga per stabilire eventuali responsabilità dell’arrestato in fatti analoghi verificatisi nella tarda serata di mercoledì 13 giugno 2018, quando vennero compiute numerose rapine in danni di giovani ebolitani in diverse zone del capoluogo.

S.B.