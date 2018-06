Rubano dalle auto dei turisti: arrestati La refurtiva è stata restituita ai proprietari

Rubano dalle auto dei turisti ma li beccano i carabinieri. I militari della Compagnia di Sapri hanno arrestato in flagranza, per furto aggravato, M.D. e D.C., originari di Agropoli, rispettivamente di 54 e 41 anni. I due sono stati fermati dagli uomini della Stazione di Vibonati, guidati dal maresciallo Barile, e del Nucleo Operativo mentre, dopo aver forzato alcune auto in sosta, sottraevano alcuni dei beni custoditi nell'abitacolo

L’azione ha consentito di fermare i due uomini, sottoposti ai domiciliari, e di recuperare l’intera refurtiva, successivamente restituita ad alcuni turisti che si trovavano in villeggiatura preso i lidi del lungomare di Policastro.

S.B.