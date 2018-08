"Ci hai fatto chiudere": scatta l'aggressione con il coltello Denunciata una coppia che gestiva un circolo: nel mirino un giovane di 30 anni

Una coppia di conviventi violenta, denunciata dai carabinieri della stazione di Bellizzi per lesioni personali aggravate. I fatti risalgono alla notte scorsa: secondo la ricostruzione dell'Arma, i due avrebbero aggredito un 30enne di Montecorvino Pugliano, che in quel momento stava passando a piedi nei pressi della loro abitazione. A quanto pare, i due lo ritenevano responsabile della chiusura del circolo ricreativo che gestivano fino a qualche mese fa proprio a Montecorvino.

In particolare, la donna si è avvicinata al giovane con un coltello in mano. La vittima è rimasta lievemente ferita alla mano destra nel tentativo di disarmarla. Denunciato anche l'uomo che si trovava in compagnia della donna. Il 30enne se l'è cavata con una ferita giudicata guaribile in 7 giorni.

Redazione Salerno