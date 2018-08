Gestione dei rifiuti illecita: sequestrato un cantiere Scoperta un'attività abusiva di raccolta e deposito di rifiuti speciali

Gestione illecita di rifiuti, denunciate due persone. Sequestrato un cantiere e due mezzi d’opera, blitz dei militari della Stazione Carabinieri Forestale di Colliano che hanno accertato gli abusi in località “Rufigliano” del comune di Campagna, all’interno di una distesa area agricola.

I militari hanno scoperto un’attività abusiva di raccolta e deposito di rifiuti speciali e più precisamente di conglomerato bituminoso proveniente dalla fresatura di rivestimenti stradali. Al momento del controllo, vi era in opera un escavatore cingolato che movimentava il cumulo di asfalto fresato ed un autocarro sul quale i rifiuti venivano caricati.

Gli accertamenti messi a segno nell’immediatezza dei fatti hanno messo in luce la circostanza che i rifiuti siano di incerta provenienza e non classificati e che l’area non possa essere destinata a sito di gestione di rifiuti. Pertanto i militari hanno sequestrato l’intero cantiere, il cumulo di rifiuti per un volume di circa 500 metri cubi, l’escavatore e l’autocarro utilizzati per la movimentazione rifiuti, deferendo all’autorità giudiziaria due persone (il titolare dell’azienda agricola e l’autista dell’escavatore) per illecita gestione di rifiuti.

S.B.