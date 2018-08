Muore in ospedale: diciotto i medici indagati I familiari denunciano il caso ai carabinieri

Sono tutti accusati di omicidio colposo i 18 medici dell'ospedale Maria Santissima Addolorata di Eboli. A rinviarli a giudizio la procura di Salerno in seguito alla denuncia da parte dei familiari di Michele Musella, pensionato di Olevano sul Tusciano, morto martedì scorso durante la sua degenza.

Il 75enne da anni in dialisi, era stato ricoverato in un primo momento all'ospedale di Battipaglia per un'infezione che gli aveva portato la febbre, a causarla una fistola vascolare. In seguito è stato trasferito ad Eboli dove i medici di nefrologia hanno fatto partire le terapie considerate necessarie per guarirlo dalla sua problematica, chiedendo poi un consulto ai colleghi del Ruggi d'Aragona di Salerno che però lo hanno rimandato ad Eboli.

Qui il 75enne è stato visitato da un chirurgo vascolare che ha ritenuto necessario continuasse la terapia che stava seguendo rimandandolo ad Eboli. Ma le condizioni di Musella non sono migliorate, l'infezione non è stata debellata, fino a quando il 20 agosto la situazione del 75enne è degenerata fino alla morte sopraggiunta per shock settico. Così i familiari hanno deciso di sporgere denuncia ai carabinieri, la cartella clinica è stata acquisita dai militari e inviata alla procura di Salerno, la salma sequestrata in attesa dell'incarico dell'autopsia.

Bisognerà poi attendere i risultati delle analisi che potranno in qualche modo chiarire le cause certe della morte e se vi siano responsabilità da parte dei medici che si sono occupati del pensionato durante la sua degenza. Sono dunque scattati da parte del pm Rotonda i 18 avvisi di garanzia, iscritti nel registro degli indagati nefrologi, cardiologi, rianimatori e chirurghi che hanno seguito il 75enne nel suo ricovero nel nosocomio di Eboli.

S.B.