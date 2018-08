Sassaiola tra gruppi di giovani in strada E' successo nei pressi di una rotonda

La scorsa notte, al confine tra Nocera Inferiore e Pagani, due gruppi di giovani hanno preso parte ad una rissa. Prima si sono insultati, poi lanciati pietre, nonostante il grande passaggio di auto e di persone in zona. E' successo nella rotonda di Santa Chiara, intorno alle dieci di sera. In seguito i giovani sono fuggiti via per paura di essere fermati.

Quella stessa zona in passato è stata teatro di altri tafferugli tra le tifoserie delle due città e le forze dell'ordine.

S.B.