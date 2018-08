Muore per un malore a soli 27 anni Polemiche sui soccorsi

E' morto a soli 27 anni a causa di un malore che si è rivelato mortale. E' successo nel Rione Pescara ad Eboli, un'intera comunità è ancora sotto choc per la morte di Cosimo Oliva. Il giovane, conosciuto e stimato in città, si è sentito male nella notte tra domenica e lunedì. I familiari hanno così immediatamente allertato i soccorsi, sul posto sono intervenute tre ambulanze per tentare di salvargli la vita, ma per lui purtroppo non c’è stato nulla da fare. Ora è polemica sul caso e su questa drammatica morte visti i ritardi dei soccorsi.

Il 118 di Eboli infatti non è potuto intervenire, era impegnato in un altro intervento e Cosimo è stato soccorso da tre ambulanze provenienti dai comuni limitrofi di Campagna, Capaccio e Serre.

Si ripropone così ancora una volta la necessità di una ambulanza di tipo A, con il rianimatore a bordo, che intervenga nei comuni di Battipaglia ed Eboli, dove vivono circa 100mila persone. Per i casi urgenti si rischiano ritardi che possono essere fatali. Resta il dubbio sul fatto che l'arrivo più rapido dei soccorsi avrebbe potuto salvare la vita a Cosimo che viveva solo a un chilometro dall'ospedale.

S.B.