Furto al supermercato, poi scappa lanciandosi nel fiume E' stato soccorso e portato in ospedale

Ruba una birra al supermercato e scappa via senza pagare, gettandosi in un fiume. E' successo a Sarno, un immigrato dopo essere entrato in un negozio per comprare una birra è fuggito senza pagare il conto, lanciandosi nell'acque del Rio Palazzo, dopo aver discusso con i dipendenti del market.

L'immigrato è stato recuperato e soccorso dal 118 che lo ha condotto ospedale, al Martiri del Villa Malta. Qui i medici lo hanno visitato e curato, ma l'uomo poco dopo è scappato anche dal nosocomio. Intanto sul caso indaga la polizia che è alla caccia dell'immigrato.

S.B.