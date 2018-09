Incidente in moto dopo il pellegrinaggio, grave una 15enne E' ricoverata nell'ospedale di Vallo della Lucania

Incidente dopo il pellegrinaggio sulla vetta del monte Gelbison, a Novi Velia. Nello schianto tra giovani motociclisti è rimasta ferito una 15enne. Per cause ancora da accertare due mezzi si sono scontrati, tre ragazzi sono così finiti sull’asfalto, a preoccupare le condizioni della giovanissima che è stata soccorsa da un'ambulanza del 118 e portata nell'ospedale San Luca di Vallo della Lucania.

I centauri stavano rientrando da un raduno in moto al santuario. Le condizioni della ragazza sono serie ma fortunatamente non sarebbe in pericolo di vita.

S.B.