Dodicenne minaccia di lanciarsi da un ponte Lo salva un passante

Un rimprovero a scuola lo ha portato a tentare di togliersi la vita. Dramma sfiorato a Nocera Inferiore dove un ragazzino di 12 anni ha provato a suicidarsi gettandosi da un cavalcavia.

Il giovanissimo ha scavalcato la ringhiera del ponte di via Mancusi con l'intenzione di lanciarsi nel vuoto. In quel momento il destino ha voluto passasse di lì un uomo che, rendendosi conto di quanto stava per succedere, è intervenuto. E' riuscito ad avvicinarsi e a fermare il 12enne, facendolo ritornare sul lato interno della ringhiera. Sul posto è intervenuta poi la Polizia di Stato che ha affidato il ragazzino ai genitori.

S.B.