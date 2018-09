Muore mentre dorme accanto alla moglie Stroncato da un malore 38enne

E' stato ucciso da un infarto a soli 38 anni, tragedia a Sarno, in via Falciani, dove un giovane Aniello Squitieri, dipendente di una nota attività commerciale di telefonia, questa notte è stato stroncato da un malore fatale. Il 38enne stava dormendo accanto alla moglie quando intorno alle due di notte la donna si sarebbe accorta che respirava a fatica ed era privo di conoscenza. Sul posto è così intervenuta un'ambulanza del 118, allertata dai vicini di casa.

In un primo momento i soccorritori hanno cercato di rianimare il 38enne, purtroppo ogni tentativo di fargli riprendere conoscenza è stato inutile. I sanitari hanno così dovuto constatare il decesso. Un dramma che ha sconvolto il comune dell'Agro dove Aniello Squitieri era molto conosciuto e benvoluto, la notizia della sua morte si è diffusa rapidamente, anche via social. Tanti gli attestati di stima e affetto per il 38enne che lascia la moglie e una figlia piccola.

S.B.