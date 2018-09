Fanno esplodere il bancomat: colpo da 7mila euro Sul caso indagano i carabinieri

Colpo nella notte intorno alle tre al bancomat della filiale Bper, ex banca della Campania, in località Quadrivio, a Campagna. Un gruppo organizzato ha fatto esplodere il bancomat portando via circa 7mila euro per poi scappare via indisturbati. Sull'accaduto indagano i carabinieri della compagnia di Eboli, guidati dal capitano Luca Geminale. E' caccia ai banditi. I militari stanno visionando anche le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona.