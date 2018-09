Incidente sul lavoro: operaio precipita da 10 metri E' grave

Grave incidente sul lavoro questa mattina in un cantiere della Zona Industriale di Salerno. Un operaio di una ditta, per cause ancora non chiare, è precipitato da un altezza di circa 10 metri. Serie le lesioni riportate in seguito al violento impatto. L’uomo, soccorso dai volontari del VoPi di Pontecagnano, è stato trasferito all’Ospedale “Ruggi D'aragona”, avrebbe riportato diverse fratture agli arti inferiori. Pare comunque non sia in pericolo di vita.

S.B.