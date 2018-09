Offendono e spingono capotreno: Daspo per due tifosi Si tratta di due ventenni

Daspo e denuncia a piede libero per due tifosi dell'Angri, per aver offeso e spintonato una capotreno a bordo del convoglio sul quale viaggiavano insieme ad altri ultras, lo scorso sabato, in viaggio verso Mercato San Severino, dove si è tenuta la partita Angri-Calpazio. I due giovani, 25 e 23 anni, sono stati identificati dagli agenti del commissariato di Nocera Inferiore.

S.B.