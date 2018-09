Evade dai domiciliari: arrestato dalla polizia L'uomo è ritenuto responsabile di una rapina commessa nel casertano

Arrestato dalla Polizia un pregiudicato evaso dagli arresti domiciliari. Gli agenti di Angri hanno individuato e arrestato a Torre del Greco un trentenne di Ercolano per evasione dagli arresti domiciliari. L’uomo era andato via dal mese di agosto del 2018 dal suo domicilio, dove era ristretto in regime di arresti domiciliari perché giudicato responsabile di rapina commessa nel casertano nel mese di marzo dello stesso anno, ed era ricercato in esecuzione di ordinanza di carcerazione emessa il 31 agosto dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere.

L’arrestato è stato condotto dai poliziotti presso il carcere di Napoli – Poggioreale.

S.B.