Trovati 27 lavoratori a nero: blitz dell'ispettorato Violazioni anche in materia di igiene e sicurezza

Ancora controlli dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Salerno. Questa settimana in un complesso imprenditoriale commerciale, in parte ancora in costruzione, sono stati beccati bel 27 lavoratori a nero.

Sono così scattati i provvedimenti di sospensione e le sanzioni, diverse le violazioni alla normativa in materia di igiene e sicurezza sul lavoro. Un altro blitz è scattato in un'attività di ristorazione della zona picentina dove erano 11 i rapporti di lavoro a nero, anche in questo caso multe ai titolari.

S.B.