Muore mentre è fermo al passaggio a livello Il 54enne è stato stroncato da un infarto

Ha perso la vita mentre stava aspettando che si aprisse il passaggio a livello, stroncato da un infarto improvviso, vittima un uomo di 54 anni. È successo a Sarno, in via Ticino, questa mattina intorno alle 8. L'uomo era sulla sua Fiat Punto, ha fermato il veicolo aspettando che passasse il convoglio. Non appena le sbarre si sono alzate però la macchina non è ripartita, a quel punto gli altri automobilisti si sono insospettiti, avvicinandosi alla macchina hanno visto l'uomo chinato sullo sterzo. Sul posto sono intervenuti i soccorsi del 118 ma nonostante i tentativi di rianimare l'uomo per lui non c'è stato nulla da fare.

S.B.