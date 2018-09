Impazzisce in strada e prende a calci un cagnolino Arrestato un senegalese 21enne

Ha dato in escandescenza in strada prendendo a calci un cagnolino: arrestato dalla polizia in piazza XXIV Maggio dalla Polizia, per resistenza a pubblico ufficiale, un uomo senegalese 21enne. Il giovane è risultato irregolare sul territorio nazionale, senza fissa dimora e già con diversi precedenti. La pattuglia della Sezione Volanti è intervenuta dopo la segnalazione al 112 di un cittadino che ha lanciato l'allarme. L'extracomunitario aveva appena colpito a calci il suo cagnolino.

L'uomo si è poi scagliato anche contro gli agenti, opponendo resistenza e violenza. Lo straniero, in forte stato di alterazione psicofisica, è stato accompagnato per accertamenti medici in ospedale, in seguito è stato arrestato, subito dopo le dimissioni dal reparto di psichiatrico del nosocomio.

S.B.