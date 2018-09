Tensione all'Arechi: tifoso finisce in ospedale Aggrediti gli steward, giovane si ferisce a un dito

Momenti di tensione nel post partita di Salernitana Verona, nello spazio antistante alla curva Sud: alcuni steward sono stati aggrediti da un gruppo di tifosi, pare che uno di questi ultimi sia finito in ospedale, si sarebbe ferito gravemente ad un dito nel tentativo di aggrapparsi ad una recinzione, sarebbe stato poi portato, proprio per curare la ferita lacero contusa, all'ospedale Pellegrini di Napoli. Tutto sarebbe partito da dissapori alimentatisi in questi giorni.

La scorsa settimana, infatti, è stato girato e reso virale un video in cui alcuni steward napoletani, appartenenti alla società che svolge il servizio d'ordine nello stadio salernitano, hanno riempito di insulti la tifoseria granata. L'azienda che gestisce il servizio di stewarding all'Arechi, aveva diffuso una nota per rassicurare i tifosi e prendere le distanze dal gesto. “La nostra Azienda MFC nell’esprimere l’enorme rammarico per quanto accaduto, preso atto dell’azione “goliardica” del suo collaboratore, dissociandosi da tale inqualificabile comportamento, ha provveduto alla conseguente azione disciplinare nei suoi confronti.

Noi siamo, da tempo, vicini a Salerno, alla Salernitana e ai suoi tifosi in tutto e per tutto, sempre disponibili al confronto e pronti a trovare una soluzione ad ogni eventuale problema che dovesse presentarsi. Detto ciò, ci auguriamo che domani sia una grande giornata di sport, che possa regalare ai tifosi granata la soddisfazione di una vittoria tanto attesa” questa la nota diffusa.

Pare che però le ritorsioni ci siano state comunque proprio al termine della partita disputata allo stadio Arechi. Sul posto sono intervenuti i carabinieri.

S.B.