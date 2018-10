Finisce fuori strada con l'auto per evitare un cane Una 38enne ricoverata in terapia intensiva

Una giovane donna di 38 anni di Serre è ricoverata in terapia intensiva all’ospedale “Maria Santissima Addolorata” di Eboli, è stata protagonista di un incidente stradale intorno alle 6 di domenica mattina.

La 38enne stava rientrando a casa dopo aver accompagnato i figli ad una partita di calcetto ad Eboli. Forse un colpo di sonno o la presenza di un cane sulla strada le ha fatto perdere il controllo della vettura che è finita fuori strada. La malcapitata è stata operata d’urgenza per diverse ferite multiple e lesioni interne. E' grave ma non sarebbe in pericolo di vita.

S.B.