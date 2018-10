Caccia illegale: sequestrato fucile ad un cacciatore A beccarlo i carabinieri forestali

A caccia fuori stagione, beccato dai carabinieri forestali del nucleo Citie di Salerno e dalle Guardie Enpa. Il cacciatore, dopo alcune segnalazioni, è stato scoperto in azione lungo le rogge ed in canali d’acqua situati in località “Petruccia” di Eboli.

Poco prima dell'alba di ieri alcune auto, con a bordo cacciatori, hanno attraversato i terreni e parcheggiato nella zona. Poco dopo gli uomini hanno iniziato la loro attività venatoria vagando tra la vegetazione incolta, sempre sotto il controllo dei carabinieri che li hanno seguiti a distanza. Alcuni di loro sono stati particolarmente monitorati poiché si aggiravano lungo le rogge, nonostante la caccia agli anatidi fosse ancora chiusa.

Uno sparo proveniente da un terreno su cui vi era un piccolo invaso ha poi attirato l'attenzione dei militari, che hanno subito notato un cacciatore che prelevava l'animale abbattuto. A quel punto carabinieri forestali e guardie Enpa sono usciti allo scoperto e hanno purtroppo accertato l'uccisione fuori periodo di una Alzavola (Anas crecca). Fortunatamente, il loro rapido intervento ha evitato che altri anatidi fossero abbattuti in un periodo non consentito dalla legge.

Il cacciatore in questione è stato denunciato mentre i controlli sono proseguiti per l'intera mattinata.

