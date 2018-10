Si sente male mentre è in auto con il figlio: muore donna Tragedia in strada, sul posto un'ambulanza e i vigili del fuoco

Tragedia questa mattina in via Raffaele Schiavone, a Salerno, una donna ha perso la vita in un incidente stradale. Si trovava al volante della sua auto, una Fiat Panda Bianca, quando ha avvertito un malore, finendo per scontrarsi contro un'altra vettura.

Immediatamente soccorsa ed estratta dall'abitacolo per lei comunque non c'è stato nulla da fare, è deceduta. Il figlio avrebbe raccontato che la madre avesse già avvertito questa mattina dei dolori al petto. Sul posto sono intervenuti un'ambulanza e i vigili del fuoco che hanno estratto la malcapitata dall'abitacolo. Nonostante il ricovero in ospedale al Ruggi D'aragona, la donna è deceduta poco dopo.

S.B.