Litigano e lei lo accoltella tre volte Nei guai una 23enne

Un litigio per futili motivi che sfocia in un accoltellamento. I carabinieri della stazione di Campagna hanno dato esecuzione ad un’ordinanza applicativa di misura coercitiva emessa dal GIP del Tribunale di Salerno, sottoponendo alla misura dell’obbligo di dimora ad Eboli, con permanenza notturna presso la propria abitazione e obbligo di firma giornaliero, nei confronti di una giovane di 23 anni di Eboli.

La ragazza lo scorso 28 agosto, a Campagna, durante una lite per futili motivi, avrebbe accoltellato una persona del posto, colpendola per tre volte e provocandole lesioni giudicate guaribili in 20 giorni.

La ragazza è ritenuta responsabile dei reati di lesioni pluriaggravate e porto abusivo di arma bianca. Le indagini da subito hanno portato alla giovane per la quale era stata richiesta idonea misura cautelare alla Procura di Salerno. Richiesta accolta dal GIP del capoluogo.

S.B.