Auto si ribalta e finisce in un dirupo Salva per miracolo una donna

Perde il controllo dell'auto e finisce in una scarpata, viva per miracolo una donna. L'incidente stradale si è verificato in località Santa Maria delle Grazie, a Campagna. La malcapitata alla guida della sua auto, una Opel Zafira, per motivi ancora da chiarire, ha perso il controllo della vettura.

L’auto si è ribaltata finendo in un dirupo nei pressi della strada.

La donna è rimasta bloccata tra le lamiere accartocciate della vettura, per liberarla sono dovuti intervenire i Vigili del Fuoco. Soccorsa dai sanitari del 118 la ferita è stata condotta all’ospedale di Eboli.

S.B.