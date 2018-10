La Regione Campania chiude le Fonderie Pisano per 45 giorni Il provvedimento è conseguenza dell’inadempimento da parte delle Fonderie alle prescrizioni

Disposta dalla Regione Campania la sospensione dell’attività delle Fonderie Pisano per 45 giorni. Il provvedimento è conseguenza dell’inadempimento da parte delle Fonderie delle prescrizioni impartite con la diffida del 4 aprile 2018, che aveva riscontrato la non applicazione di 9 B.A.T. (Best Available Technologies) prescritte dall’Autorizzazione Integrata Ambientale. Ecco il commento al provvedimento del comitato ambientalista Salute e Vita. “L’Associazione e il Comitato Salute e Vita apprendono con soddisfazione il provvedimento della Regione Campania del 05/10/2018 con il quale e’ stata disposta la sospensione dell’attività delle Fonderie Pisano per 45 giorni e comunque fino al ripristino delle “ conformità all’autorizzazione”.

Finalmente dopo oltre 18 mesi si mette fine , per adesso, al nocumento per la salute e all’ambiente . Infatti già da maggio 2017 l’Arpac aveva evidenziato la non applicazione di 9 B.A.T. , ma dopo numerosi rimpalli di responsabilità tra Regione ed Arpac stessa solo adesso si mette un punto fermo sulla questione. Il provvedimento inoltre arriva proprio in corrispondenza della scadenza dei termini della diffida ,inoltrata ad inizio settembre dal Comitato Salute e Vita al Sindaco di Salerno e a Regione Campania , affinché gli enti preposti si assumessero le proprie responsabilità in base alle ultime risultanze Arpac.

La sospensione delle attività arriva , come già il comitato aveva sottolineato più volte anche nei recenti incontri con Asl e comune , per il nocumento alla salute e all’ambiente provocato dalle emissioni diffuse ossia dalle emissioni non convogliate e non adeguatamente filtrate. Il problema delle emissioni diffuse , e’ bene ricordare , e’ presente fin dal novembre 2015, data del primo sopralluogo Arpac che portò alla chiusura del Febbraio 2016 e perdura fino ad adesso.

Giova inoltre sottolineare che la Regione Campania , proprio a causa del perdurare di tale situazione , ha contestualmente trasmesso al Sindaco di Salerno il provvedimento di sospensione dell’attività delle Fonderie ai fini delle assunzioni di eventuali misure , da parte del sindaco stesso, ai sensi dell’art. 217 del Testo Unico delle Leggi Sanitarie e in qualità di Autorità Sanitaria Locale. L’applicazione del sopra indicato articolo e’ stato anch’esso più volte sollecitato ad Asl e Comune proprio a causa del perdurare della situazione delle emissioni diffuse. Per tali motivi si richiede con forza al Sindaco e all’Asl di applicare le misure richieste dal Testo Unico delle Leggi Sanitarie per evitare la prosecuzione del nocumento alla salute e all’ambiente.

Infine, in seguito alle risultanze indicate nel provvedimento di sospensione delle attività , ci si aspetta a questo punto che Asl e Comune , ognuno per le proprie competenze , diano parere sfavorevole alla prosecuzione delle attività , in occasione della conferenza dei servizi convocata per il 10 ottobre 2018 nell’ambito del procedimento di riesame dell’AIA. Ribadiamo che Il comitato e l’associazione Salute e vita continuerà a vigilare e a compulsare gli Enti preposti alla Salute pubblica e alla tutela dell’Ambiente affinchè si vada fino in fondo e si ponga fine a questa emergenza sanitaria ed ambientale a tutela della Vita della Salute e garantendo Giustizia piena”.

S.B.