Auto in fiamme in centro nella notte Indagano le forze dell'ordine

Paura nella notte in Viale dei Normanni, a Salerno. Due auto avrebbero preso fuoco, ancora non sono chiare le cause del rogo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno evitato ci fossero gravi conseguenze. Sul caso indagano le forze dell'ordine.

S.B.