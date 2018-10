Schianto in moto: Antonio muore sul colpo. Aveva 18 anni Il dramma nei pressi di piazza San Francesco a Salerno. Il cordoglio della Salernitana

di Simonetta Ieppariello

Fine settimana tragico sulle strade campane. Ancora un morto. Si tratta di un giovanissimo. Aveva solo 18 anni Antonio, ed è morto in un incidente stradale avvenuto la scorsa notte a Salerno in Largo Annibale Sterzi, vicino alla centrale piazza San Francesco.

Il giovane, Antonio De Sarlo di Battipaglia, era alla guida della sua motocicletta sulla quale viaggiava anche un 19enne. Da accertare la cause del sinistro. La tragedia è avvenuta intorno alle 2.30 della scorsa notte. Improvvisamente, per cause ancora in corso di accertamento, il 18enne ha perso il controllo del mezzo, cadendo sull'asfalto. Un impatto violento che non gli ha lasciato scampo, rendendo inutili anche i soccorsi del personale del 118.

Stando a una prima ricostruzione effettuata dagli agenti della Polizia di Stato e della Polstrada, il giovane ha battuto il capo e sarebbe morto sul colpo. Lievemente ferito, invece, l'amico che ha riportato escoriazioni giudicate guaribili in 20 giorni.

Antonio De Sarlo, studente del Liceo Regina Margherita di Salerno, era un appassionato di motori con la sua morte che sconvolge Battipaglia che si stringe attorno al dolore della famiglia, molto conosciuta ed apprezzata nel centro capofila della Piana del Sele, impegnata da decenni nell’imprenditoria, nel settore dei trasporti e della logistica. A lutto anche la Salernitana, con il messaggio di cordoglio pubblicato sul sito ufficiale granata: “L’U.S. Salernitana 1919, la Proprietà, i dirigenti, i giocatori e tutto lo staff con profondo cordoglio si stringono attorno al dolore che ha colpito il capitano della Primavera Pasquale De Sarlo per la scomparsa del caro fratello Antonio”.

Con la squadra Primavera della Salernitana gioca il fratello del 18enne scoparso, Pasquale De Sarlo, capitano della formazione.