Amava le moto e la boxe il 18enne morto in un incidente Era il fratello del capitano della Primavera della Salernitana

Appassionato di motori e boxe, già a 11 anni un campione delle “due ruote”. Erano queste le due passioni del 18enne Antonio De Sarlo, morto ieri in un incidente stradale, nei pressi di Piazza Malta, in Largo Annibale Sterzi, a Salerno.

Il giovanissimo era figlio di un noto imprenditore del settore trasporti e fratello di Pasquale, capitano della Primavera della Salernitana. Il 18enne all'alba di domenica si trovava alla guida della sua motocicletta sulla quale viaggiava anche un suo amico 19enne. Improvvisamente, per cause ancora in corso di accertamento, ha perso il controllo del mezzo, cadendo sull'asfalto, la moto contro un'auto in sosta. Un impatto violentissimo che non gli ha lasciato scampo, rendendo inutili anche i soccorsi del personale del 118, allertati dai residenti che hanno sentito il forte schianto.

Da una prima ricostruzione effettuata dagli agenti della Polizia di Stato e della Polstrada, il giovane ha battuto violentemente il capo sul marciapiede, una ferita che gli è stata fatale. Lievemente ferito, invece, l'amico che ha riportato escoriazioni giudicate guaribili in venti giorni. Tantissimi i messaggi di cordoglio per il giovanissimo, fratello del capitano della formazione Primavera della Salernitana Pasquale De Sarlo.

Tra questi quello della squadra. "L’U.S. Salernitana 1919, la Proprietà, i dirigenti, i giocatori e tutto lo staff con profondo cordoglio si stringono attorno al dolore che ha colpito il capitano della Primavera Pasquale De Sarlo per la scomparsa del caro fratello Antonio”. Intanto la polizia sta indagando per ricostruire l'esatta dinamica di quanto accaduto.

Sara Botte