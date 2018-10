Educazione alla cittadinanza: arriva la proposta di legge A pensarci l'amministrazione Torquato

L'Amministrazione di Nocera Inferiore aderisce alla raccolta di firme per la proposta di legge di iniziativa popolare per l’istituzione della materia di insegnamento di educazione alla cittadinanza come materia autonoma nelle scuole.

Partiamo dai banchi di scuola per formare “Buoni Cittadini”, è lo slogan lanciato dall’Anci per promuovere il reinserimento tra le materie di studio dell‘Educazione Civica. Su proposta dell’assessore Annarita Pagliara, l’Amministrazione Comunale del Comune di Nocera Inferiore, con delibera di Giunta Comunale n. 319 del 9 ottobre ha aderito alla raccolta di firme per la presentazione della proposta di legge di iniziativa popolare per l’istituzione “dell’insegnamento di educazione alla cittadinanza come materia autonoma con voto, nei curricula scolastici di ogni ordine e grado”.

La proposta di legge sostenuta dall’ANCI e dalle amministrazioni comunali di molte città italiane, è tesa al recupero di una dimensione educativa che formi i giovani cittadini ai principi che consentono uno sviluppo civile della società italiana. Si intende proporre lo studio della Costituzione, lo studio del principio di eguaglianza, l’educazione alla legalità, l’educazione al rispetto dell’altro, l’educazione ambientale, l’educazione digitale, l’educazione alimentare.

Il testo completo e i materiali potranno essere visionati sul sito www.anci.it. L’Amministrazione Comunale invita la cittadinanza ad aderire all’iniziativa firmando per la proposta di Legge recandosi presso l’Ufficio Elettorale del Comune in Via Libroia, 1, dove si potranno visionare sia la proposta di legge che la relazione di accompagnamento della stessa. L’Ufficio Elettorale è aperto dalle ore 9,00 alle ore 12,00 dal lunedì al venerdì e dalle ore 16,00 alle ore 17,30 del martedì e giovedì.

S.B.