Scoperto con due kg di hashish, arrestato marocchino Fermato dai carabinieri, si trova ora ai domiciliari

Scoperto con la droga, arrestato. Nella tarda serata di ieri, a seguito di un servizio coordinato teso al contrasto dei reati in materia di stupefacenti, è stato beccato, in flagraza di reato H.K., extra-comunitario di nazionalità marocchina, già noto alle forze dell'ordine, domiciliato in zona Campolongo, Eboli. In seguito ad una perquisizione personale e locale, messa a segno con l'ausilio dei Carabinieri della Stazione di Capaccio, lo straniero è stato trovato in possesso di circa 2 kg di sostanza stupefacente del tipo hashish. Condotto in caserma per l'espletamento delle formalità di rito, è stato portato nella sua abitazione al regime degli arresti domiciliari.

S.B.