Offese alla Salernitana, punito uno stewards Divieto di impiego negli impianti sportivi

Offese alla Salernitana, punito uno stewards. La polizia di Salerno, che già nello scorso mese di febbraio aveva rilevato irregolarità, con la conseguente emissione dei provvedimenti da parte del Prefetto di divieto di impiego negli impianti sportivi a carico di quattro stewards impiegati nel servizio di sicurezza presso lo stadio Arechi di Salerno, ha individuato e segnalato il comportamento di uno steward in servizio allo stadio Arechi in occasione dell’incontro di calcio Salernitana-Ascoli del 25 settembre.

Quest’ultimo aveva registrato con il proprio cellulare un video, poi postato sul proprio profilo social e condiviso viralmente sui social network, in cui una voce di sottofondo proferiva parole offensive per lo stadio della Salernitana, creando forti tensioni all’interno della tifoseria di Salerno ed una animata manifestazione di protesta in occasione dell’incontro di calcio Salernitana-Verona del 29 settembre.

Considerando la sua condotta incompatibile con i doveri di un incaricato di pubblico servizio previsti dalla legge, a carico dello steward autore del video è stato emesso dal Prefetto di Salerno il provvedimento di divieto di impiego negli impianti sportivi.

S.B.