Colpito da un arresto cardiaco in ambulanza: muore a 4 mesi La tragedia all'ospedale Ruggi

Hanno cercato in ogni modo di salvargli la vita, anche se la sua era stata fin dal primo momento un'esistenza difficile. Un viaggio in ambulanza che avrebbe dovuto dare una speranza al piccolo di appena 4 mesi morto mercoledì pomeriggio all'ospedale Ruggi di Salerno.

Era nato a Cosenza con una grave malformazione cardiaca. La tragedia mentre era in viaggio dal capoluogo calabrese verso l'ospedale Monaldi di Napoli. Proprio nei pressi di Salerno il cuoricino del piccolo si è fermato per ben tre volte, tre arresti cardiaci, proprio a bordo dell’ambulanza che si stava occupando del suo trasferimento.

L’equipe specializzata è riuscita a stabilizzarlo e a questo punto ha pensato ad un estremo tentativo per cercare di salvare la vita al neonato, facendo rotta verso l'ospedale salernitano. Qui il bimbo però è arrivato già in fin di vita, colpito dall'ennesimo arresto cardiaco, le sue condizioni erano gravissime. Nonostante i disperati tentativi dei sanitari per lui purtroppo non c'è stato nulla da fare, è morto nel dolore e nello sconforto generale.

Intanto il Ruggi in queste ore è finito nel mirino della guardia di finanza che sta indagando in seguito ad un esposto denuncia da parte di un sindacalista sull'improprio pagamento di alcune indennità percepite da diversi anni da dipendenti alle quali non spetterebbero, perché trasferiti in un altro settore dove non dovrebbe essere percepita alcuna indennità. Le fiamme gialle stanno acquisendo gli atti sulle funzioni conferite da questi lavoratori.

