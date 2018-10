Lotta allo spaccio di droga: fermati due giovani Erano a bordo di un motorino

Lotta allo spaccio di droga nel salernitano. La polizia ha arrestato in flagranza del reato di detenzione di stupefacenti, due giovani a bordo di un motorino nel quartiere Pastena.

Si tratta di un 19enne e di un 22enne,entrambi salernitani, incensurati, trovati in possesso di 40 grammi circa di hashish e una somma di denaro probabile provento dello spaccio.

In seguito alle perquisizioni domiciliari gli agenti hanno sequestrato anche materiale per la

preparazione delle dosi di stupefacente. Arrestato anche a Battipaglia in località Campolongo un marocchino 27enne trovato con 100 grammi di hashish.

S.B.