Il poliziotto si difende "mai avuto rapporti con i clan" E' stato sospeso dal servizio per un coinvolgimento in un gruppo di spaccio di droga

«Mai avuto rapporti diversi da quelli legati al mio lavoro»: si difende davanti al gip Giovanni Corrado, il poliziotto sospeso dal servizio per presunti favori e rapporti con il gruppo di spaccio coinvolto nell’operazione antidroga a Sarno. L'indagine è condotta dalla Dda di Salerno.«Non ho mai avuto alcun rapporto confidenziale con questi soggetti» - ha detto Corrado -. Per l'agente il gip aveva disposto l’interdizione dal servizio per un anno, all'indagato è contestata l’accusa di rivelazione del segreto d'ufficio e favoreggiamento personale. Il nome del poliziotto emerge dall'ascolto di alcuni dialoghi tra gli indagati. L’inchiesta ha portato all'esecuzione di undici misure cautelari. Le accuse associazione per delinquere finalizzata al traffico e spaccio di sostanze stupefacenti, detenzione illegale e porto abusivo in luogo pubblico di armi da sparo, estorsione e riciclaggio.

S.B.