Baby gang in azione nel centro storico Vittime i negozianti bengalesi

Baby gang perseguita i negozianti del centro storico di Salerno. Da oltre un anno in azione un gruppo di minorenni che pare taglieggiasse alcuni esercizi commerciali gestiti tutti da cittadini bengalesi. I titolari dei negozi erano costretti a subire dai giovanissimi furti, danneggiamenti, allontanamento della clientela fino ad arrivare a vere e proprie richieste estorsive di denaro.

Tutto ciò è emerso dalle indagini coordinate dalla Procura per i Minorenni di Salerno, guidate dal procuratore Patrizia Imperato. Sono state eseguite tre ordinanze cautelari, di cui due con collocamento in comunità e una permanenza in casa, nei confronti di minori tutti residenti a Salerno. Richiesti inoltre provvedimenti di natura amministrativa nei confronti di due minori non imputabili, concorrenti nel reato.

I titolari delle attività commerciali perseguitati dalla gang di ragazzini pare si fossero ormai rassegnati a subire ogni tipo di angheria per paura di ulteriori ritorsioni. Poi a cambiare la situazione è arrivata la richiesta di intervento fatta da una delle vittime che, resasi conto della possibilità di tutela da parte delle forze dell'ordine, ha denunciato quanto subito facendo i nomi anche di altri connazionali colpiti da reati analoghi. I minorenni sono stati così rintracciati, mentre proseguono le indagini per individuare altre possibili vittime del gruppo di teppisti in azione.

Sara Botte