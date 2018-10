Ruba autocarro dell'Enel, inseguito e arrestato dalla polizia Scene da film sul Raccordo Salerno-Avellino per la corsa a folle velocità: preso il bandito

Aveva rubato un autocarro di Enel distribuzione contenente un gruppo elettrogeno, ma è stato arrestato dalla sezione Volanti della polizia di Salerno in flagranza. In manette è finito un 34enne della provincia: a far scattare la segnalazione una ditta di vigilanza privata, che si era lanciata all'inseguimento dell'uomo. Sulle sue tracce, ad alta velocità, anche gli agenti della questura lungo il raccordo autostradale Salerno-Avellino. Scene da film sulle due corsie dell'arteria, con l'autista dell'autocarro rubato che a più riprese ha provato a speronare le due volanti della polizia per mandarle fuori strada.

Dopo lunghi, interminabili, minuti i poliziotti sono riusciti a fermare l'uomo in fuga sulla corsia d'emergenza all'altezza del comune di Baronissi. Il 34enne è stato arrestato ed ora si trova agli arresti domiciliari.

Redazione Salerno