Perde il controllo dell'auto e la vettura si ribalta Rocambolesco incidente stradale, ferito un uomo

Rocambolesco incidente stradale questa mattina in Via Alfonso Guariglia, a Torrione a Salerno. Un'auto di passaggio proprio alle spalle della chiesa Santa Maria ad Martyres, per cause ancora da accertare si è ribaltata. Alla guida un uomo che avrebbe perso il controllo del veicolo urtando contro alcune auto in sosta prima di capovolgersi. Il malcapitato ha riportato delle ferite alla spalla, ma fortunatamente nulla di preoccupante.

Sul posto sono intervenuti i soccorsi della Croce Rossa e una squadra dei Vigili del Fuoco che hanno estratto il ferito dalla vettura.

S.B.