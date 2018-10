Furto all'asilo: portato via anche un salvadanaio con 10 euro I malviventi hanno portato via due computer

Furto la scorsa notte in un asilo in via D’Alessandro, a Nocera Inferiore. I malviventi si sono introdotti nell’edificio da una finestra che affaccia sul giardino. Hanno forzato la finestra utilizzando un cacciavite. Una volta all'interno hanno portato via due computer e un salvadanaio, con all'interno soli dieci euro. Denunciato il furto ai carabinieri. E' caccia ai ladri.

S.B.