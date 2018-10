Blitz dei Nas: sequestrato locale da ballo Era in corso una festa privata

Blitz dei Nas in un locale questa notte a Salerno. La struttura è stata sequestrata. Stanotte i militari del nas, unitamente a quelli del nucleo ispettorato del lavoro, dei vigili del fuoco e della stazione cc. di Salerno principale hanno ispezionato la discoteca, dove era in corso una festa privata organizzata in favore degli studenti di un liceo.

Al momento dell’accesso nella discoteca le forze dell'ordine hanno notato una gran presenza di giovani, perlopiù apparentemente minorenni intenti a ballare o a stazionare lungo la rampa di accesso, presenza in numero chiaramente superiore alla capienza massima consentita, motivo per cui si è proceduto ad una minuziosa ispezione di tutto l’edificio.

All’esito della ispezione il conteggio ha evidenziato la presenza contestuale, di oltre 300 persone, quindi in esubero rispetto al numero massimo autorizzato nella relativa licenza. La presenza di una porta tagliafuoco con uscita in un condominio costituito da edificio per civile abitazione attiguo alla discoteca, in violazione al d.m 564/1992[2], l’assenza di porta tagliafuoco ed areazione diretta all’esterno; la presenza sul percorso di una via di uscita di superfici vetrate e specchi che possono trarre in inganno sulla direzione di uscita, quindi non conformi alla prescrizione del d.m. 19.08.1996 (condizione, questa, che puo’ costituire pericolo all’incolumità in caso di incendi, terremoti, risse e/o fenomeni di panico collettivo). I militari del nil hanno accertato la regolarità dei rapporti di lavoro dei dipendenti presenti al momento del controllo.

Considerate le violazioni riscontrate, le forze dell'ordine hanno proceduto a sottoporre a sequestro la discoteca, mediante apposizione di sigilli, nominando custode lo stesso titolare dell’esercizio.

S.B.