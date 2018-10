Muore bambino di due anni, sospetta meningite Il piccolo aveva febbre alta da giorni

Tragedia all'ospedale Villa Malta di Sarno dove un bimbo di due anni è morto dopo essere arrivato in gravissime condizioni. Pare che il piccolo avesse da giorni una febbre molto alta. I genitori lo avevano portato in ospedale a Nocera Inferiore, per accertamenti nei giorni scorsi.

La situazione dei bimbo si è aggravata, avrebbe avuto gravi problemi respiratori, giungendo all’ospedale di Sarno, ormai in situazioni critiche. Tra le cause del decesso si sospetta anche la meningite.

S.B.