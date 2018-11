Ruba scooter e scippa una donna, arrestato dai carabinieri La vittima aveva reagito ed era stata aggredita: decisive le testimonianze dei passanti

Rapina impropria, ricettazione e porto abusivo d'armi: sono queste le accuse contestate ad un 40enne di Salerno che è stato arrestato dai carabinieri della locale compagnia cittadina. L'episodio è avvenuto nel tardo pomeriggio di di ieri in via Vinciprova. L'uomo, a bordo di un ciclomotore poi risultato rubato, si era avvicinato a una donna ucraina, strappandole la borsa. La donna però ha reagito e lo scippatore, non aspettandosi la decisa opposizione da parte della vittima, ha cominciato a strattonarla per impossessarsi della borsa, stringendola la mano talmente forte da provocarle una ferita.

L’episodio è stato notato da un passante che ha chiesto l’intervento delle forze dell’ordine descrivendo il mezzo, il fuggitivo e la direzione di fuga. Tutte informazioni utili che hanno permesso alle cinque pattuglie dei Carabinieri in zona di circoscrivere l’area interessata dall’episodio riuscendo subito a bloccare lo scippatore. L’uomo è stato trovato in possesso della refurtiva appena rubata e di un coltello a serramanico di notevoli dimensioni, perfettamente affilato.

Redazione Salerno