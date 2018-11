Bracconaggio: controlli e denunce dell'Enpa Beccati i cacciatori abusivi

Controlli dell'Enpa di Salerno contro il bracconaggio. Sono stati sanzionati alcuni cacciatori per aver omesso di segnare la giornata di caccia e non aver segnato i capi abbattuti. In due casi nella zona di Eboli avevano incernierato alcune Allodole senza però marcarle sul Tesserino venatorio (così come prescritto dalla Legge 157/92). Una persona, invece, è stato sorpreso a praticare l'attività venatoria nell'area della Riserva Foce Sele-Tanagro, area in cui è vietata tale attività.

Durante la fase di monitoraggio da parte delle guardie, è stato udito un colpo a poche decine di metri dalla sponda del Sele, l'uomo aveva sparato ad un Tordo, che probabilmente non è stato colpito, poiché non è stato possibile recuperarlo. Ilcacciatore è stato però identificato e denunciato all'Autorità Giudiziaria. Non sono mancati recuperi di fauna selvatica in difficoltà, tra questi ultimi, un Gheppio ferito da arma da fuoco all'ala ed una Ghiandaia, probabilmente impattata con un automezzo.

S.B.