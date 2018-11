Controlli della polizia municipale: multe e Daspo Beccati parcheggiatori abusivi e i "furbetti del sacchetto"

Blitz della polizia municipale in città. Gli agenti hanno effettuato oltre 100 controlli nell'ultimo mese sulla conduzione di animali nel Parco del Mercatello, in particolare inerenti la verifica sulla regolare microcippatura degli animali, la conduzione al guinzaglio degli stessi e l’utilizzo della paletta per la raccolta delle deiezioni. Sono stati elevati complessivamente ventiquattro verbali.

I controlli della polizia municipale, tra il mese di ottobre e l'inizio di novembre, hanno permesso di scoprire e sanzionare inoltre nove parcheggiatori per attività illecita; agli stessi è stata notificata intimazione di allontanamento con successiva comunicazione alla Questura che, su proposta del Comando, ha provveduto in seguito ad emettere due Daspo.

Sono stati, inoltre, elevati trenta verbali per l’inosservanza degli orari previsti per l’esposizione dei carrellati e per la mancanza di contratto con ditta specializzata per la raccolta, trasporto e smaltimento presso discarica autorizzata dei liquidi reflui del lavaggio degli stessi; altri cinque verbali da cinquecento euro sono stati elevati a seguito di ispezione dei rifiuti abbandonati in micro discariche e ulteriori dodici sono stati notificati a responsabili di abbandono incontrollato di rifiuti su area pubblica, identificati dopo aver visionato i filmati delle telecamere di videosorveglianza.

Sara Botte