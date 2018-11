Ai domiciliari spacciano cocaina, finiscono in carcere Intervengono i carabinieri: tre arresti

Sorpresi a spacciare nonostante gli arresti domiciliari. Nei guai tre salernitani.

All'alba di questa mattina sono state eseguite tre ordinanze di custodia cautelare in carcere emesse dal Tribunale di Salerno, in aggravamento della precedente misura detentiva (2 arresti domiciliari ed un obbligo di dimora) nei confronti di M.N., M.N. e M.S. accusati e già a giudizio per i delitti di associazione a delinquere, finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti e cessione continuata di droga. L'operazione, eseguita sotto la direzione e il coordinamento della Direzione Distrettuale Antimafia, da ufficiali e agenti di polizia giudiziaria della Squadra Mobile di Salerno. Le indagini hanno consentito di dimostrare che gli imputati, nonostante la pendenza del processo a loro carico e le misure cautelari già emesse, avessero continuato l'attività di spaccio di cocaina, in particolare servendosi dell’abitazione di M.N., dove quest'ultimo era ristretto ai domiciliari.

S.B.