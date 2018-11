Beccati a spacciare durante Luci d'Artista In azione nel centro storico affollato da turisti la polizia

Traffico di droga a Salerno, gli agenti della Squadra Mobile hanno effettuato l’arresto in flagranza di reato di due persone.

Nella serata di ieri personale della sezione Falchi, durante dei servizi mirati alla repressione dei reati in occasione dell’afflusso massivo di turisti nel corso della serata inaugurale dell’evento “Luci d’Artista”, ha proceduto all’arresto in flagranza di reato di due giovani salernitani A.A. e C.R., rispettivamente di 31 e 29 anni, per detenzione ai fini spaccio di sostanze stupefacenti, in concorso fra di loro, e A.A. anche per resistenza e violenza a pubblico ufficiale.

Intorno alle 19, in via Botteghelle, in pieno centro storico, affollato di visitatori e cittadini, il personale dei “Falchi” ha notato i due giovani a bordo di uno scooter Honda SH 300 che alla vista della pattuglia hanno reagito con fare sospetto.

Entrambi sono stati quindi fermati e controllati dai poliziotti. C.R. È stato trovato in possesso di marijuana mentre A.A. ha tentato la fuga a bordo del motoveicolo, investendo uno degli operatori.

Il tentativo di fuga è risultato però vano e i due giovani sono stati arrestati. Successivamente, presso le abitazioni dei due è stata trovata e sequestrata altra sostanza stupefacente, marijuana e cocaina, per un totale di circa 56 grammi di marijuana e 12 di cocaina.

Dopo le formalità di rito, i due arrestati sono stati condotti nella Casa Circondariale di Salerno.

S.B.